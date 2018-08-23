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- ÜMRANİYE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ümraniye'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ümraniye'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak 21 numarada bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi mahsur kaldı.

MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI
Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İlk olarak çocuklar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Vatandaşların yardımıyla çocuklar hemen sağlık ekiplerine verilerek ambulans içinde müdahale edildi. Diğer mahsur kalan vatandaşlar da merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Mahsur kalanların görüntüsü(ÖZEL)
-Mahsur kalan çocukların görüntüsü(ÖZEL)
-Mahsur kalanların kurtarılması(ÖZEL)
-Kurtarılanların ambulansa bindirilmesi(ÖZEL)
-Yaşanan panik(ÖZEL)
-Yoğun duman
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

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