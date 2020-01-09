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  4. Ümraniye'de yaşlı kadın ile torununun ölümü: Yerel mahkeme kararında direndi

Ümraniye'de yaşlı kadın ile torununun ölümü: Yerel mahkeme kararında direndi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - YEREL mahkeme, Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü kullandığı araçla Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir'e cezanın alt sınırından uzaklaşarak 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.  Yargıtay 12.

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - YEREL mahkeme, Ümraniye'de nişanlandığı gece alkollü kullandığı araçla Fatma Kalender (68) ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e (11) çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir'e cezanın alt sınırından uzaklaşarak 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ölenlerin trafiği yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarını dikkate almadan alt sınırdan uzaklaşılarak verilen kararın hakkaniyete uygun olmadığını gerekçe göstererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay bozma kararından sonra yaptığı duruşmada eski kararında direndi.
Ümraniye'de 7 Nisan 2018 gecesi nişanından dönerken alkollü olarak kullandığı araçla Fatma Kalender ve torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olan Emrah Bozdemir (33) hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davaya bakan İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Kasım 2018 tarihli duruşmada Bozdemir'i, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın alkollü olmasını gerekçe göstererek alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kuran mahkeme, sanığın sabıkalı oluşunu gerekçe göstererek de iyi hal indirimi yapmadı.
Taraflar kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, bu kararı onadı.
Karar bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 18 Eylül 2019 tarihinde yerel mahkemenin kararını bozdu.

YARGITAY MAKTÜLLERİN DE KUSURLU OLDUĞUNU İDDİA EDEREK CEZANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, maktüllerin trafik kurallarını yeterince kontrol etmeden yola çıktıklarının dikkate alınmadan üst sınırdan hüküm kurulmasının hakkaniyete uygun olmadığını gerekçe bozmaya gerekçe gösterdi.

YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
Yargıtay'ın bozma kararının ardından doyanın geldiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi bugüne duruşma günü verdi. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir ve tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Emrah Bozdemir, "Acılı aileye sabırlar diliyorum, yaşanan bu talihsiz kazadan dolayı üzgün ve pişmanım" dedi. Sanığın avukatları Yargıtay'ın bozma kararından sonra müvekkilleri aleyhine yeni hüküm kurulmasını istediler. Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında yasal indirimlerin de uygulanmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, eski kararını verdi. Sanık, 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Bozdemir'in yönetimindeki aracın 7 Nisan 2018 tarihinde taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile torunu Ahmet Yiğit Kalender'e çarparak ölümlerine neden olduğu belirtildi.
Şüpheli Emrah Bozdemir'in 215 promil alkollü araç kullandığı, Karayolları Trafik Kanunu'nun 7, Karayolları Trafik Kanunu'na bağlı yönetmeliğin de 8 maddesini ihlal ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin, "Bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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