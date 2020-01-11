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  4. Ümraniye’de yaşlılara evde bakım seferberliği

Ümraniye’de yaşlılara evde bakım seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

  ÜMRANİYE Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç insanların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor.

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç insanların tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Özellikle yalnız ve bakıma muhtaç yaşlıların bakım ihtiyaçları için belediye ekipleri evlerinde ziyaret ederek tıraşlarını yapıyor.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Yaşlı Bakım Hizmetleri ekipleri yılın 12 ayı evlerinden çıkamayacak durumda olan hasta ve yaşlıları ziyaret ederek temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, evinden çıkabilecek durumda olanları da alarak Ümraniye Belediyesi’nin araçları ile kuaföre götürüyor.

YAŞLILARI VE ENGELLİLERİ YERLERİNDE TESPİT EDİP TIRAŞ EDİYORUZ

Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek tıraşı yapılan 70 yaşındaki Koah hastası Cemalletin Kaşut, hizmetten çok memnun olduğunu belirtti. Belediyenin hizmetinden memnuniyetini dile getiren 69 yaşındaki Ahmet Yılmaz ise, “Ben belediyeden çok memnunum. Benim erzağımı veriyor, yiyeceğimi veriyor, tıraşımı yapıyor ve her türlü ihtiyacımı karşılıyor. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Belediyenin Yaşlı Bakım Hizmetleri birimine gönüllü olarak destek veren kuaför Ömer Aydın da haftanın bir gününü yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara tıraş için ayırıyor. Kuaför Ömer Aydın, “Bu hizmete katılmaktan öncelikle çok memnunum. Çünkü yaşlılara, büyüklerimize, engellilerimize, özellikle şehit yakınları ve gazilerimize böyle bir hizmet verdiğim için öncelikle Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım’dan Allah razı olsun diyorum. Böyle bir fırsatı bize de sundu. Yaşlıları ve engellileri yerlerinde tespit edip tıraş ediyoruz. Onların duası zaten bize yeter” dedi.

Uzun yıllardır tek başına yaşayan 70 yaşındaki Recep Göktaş ise evinden alınarak kuaföre götürüldü. Göktaş’ın kuaförde saç ve sakal tıraşı yapıldı. Yaşlı Bakım Hizmetleri ekiplerinin yaşlılara yönelik bu çalışması gün boyunca sürüyor.

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