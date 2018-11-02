ÜMRANİYE'DE YOL ÇÖKTÜ: 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan 2 güvenlik görevlisi toprak altında kaldı. Görevlilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde yapımı süren metro çalışmasının olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle saat 01.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yandaki inşaat alanında bulunan güvenlik kulübesindeki iki görevli göçük altından kaldı. Göçük çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin arama kurtarma çalışmaları sırasında saat 07.30 sıralarında güvenlik görevlilerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde" 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir"