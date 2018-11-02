Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi toprak altında (2)

İBB'DEN AÇIKLAMA
Ümraniye'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan çökme olayı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle çevre binalardaki vatandaşların tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği kaydedildi.
İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzeri Dudullu - Bostancı metro hattı şantiyesinin olduğu noktada bulunan Sinpaş Aqua City 2 girişinde çökme meydana geldi. Çökme ile birlikte site önündeki güvenlik mobosu ve şantiyeye ait konteyner göçük altında kalmıştır. Güvenlik mobosu içerisinde 2 kişi olduğu söyleniyor. Arama kurtarma çalışmaları Ümraniye İtfaiye ekibimiz tarafından devam ediyor. Tedbir amaçlı çevredeki binalar tahliye edildi. İlgili birimler olay yerinde."
Haber: İSTANBUL DHA
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