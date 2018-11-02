Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi toprak altında (3)

İBB’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde metro çalışması sırasında yaşanan göçük olayıyla ilgili İBB’den ikinci bir açıklama yapıldı. Açıklamada, çöken kısımda bir inşaata ait güvenlik kulübesinin içerisinde 2 görevlinin bulunduğu belirtilerek, "göçüğün zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir" denildi. Açıklama şu bilgilere yer verildi:

“02 Kasım 2018 Cuma 01.20 saatlerinde Dudullu

