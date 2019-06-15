Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (1)

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de otobüs, minibüs ve birden fazla otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

