Ümraniye'de zincirleme trafik kazası (1)

Cengiz \u00c7OBAN,-\u0130sa ALMA\u00c7AYIR\/\u0130STANBUL DHA-\u00dcMRAN\u0130YE'de otob\u00fcs, minib\u00fcs ve birden fazla otomobilin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zincirleme trafik kazas\u0131 meydana geldi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.Bu cihazla internet evinizin her yerinden \u00e7ekecek!Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Yal\u00e7\u0131n Top\u00e7u: \u201cMillet ne derse o olacak\u201dMilli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fcnden 50 ya\u015f\u0131nda \u00fcniversite bitiren \u015fof\u00f6r\u00fcne s\u00fcrpriz kep t\u00f6reni
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