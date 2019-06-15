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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:36 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de biri özel halk otobüsü, biri minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Cengiz ÇOBAN,-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de biri özel halk otobüsü, biri minibüs ve dört otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaldırımda yürüyenlerin son anda kaçıp, kurtulduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında biri halk otobüsü, biri minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar çekicilerle caddeden kaldırıldı.

SON ANDA KURTULDULAR
Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza yapan araçlar kaldırıma doğru sürükleniyor. Bu sırada kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir kadın son anda kaçıyor. Kaldırımda yürüyen başka yayalar da büyük korku yaşıyor. Çevredekiler kaza sonrasında yardım için araçların yanına gidiyor.

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