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Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Ümraniye'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'ndeki AVM'nin yakınında bir İETT otobüsü, bir özel halk otobüsü ile bir dolmuş ve 9 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

Kazada özel halk otobüsünde ve dolmuşta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi ve bağlı sokakları trafik akışına kapatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından otobüsler vinçler yardımı ile çekilirken, ağır hasar gören otomobiller çekicilere yüklendi.

Alemdağ Caddesi kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafik akışına açıldı.

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6 yaralı ambulans itfaiye polis Ümraniye zincirleme trafik kazası

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