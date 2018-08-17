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Ümraniye'deki bıçakla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:32 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin, yaralanan kadının eski eşi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de eski eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokak'ta 9 Ağustos'ta eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öne sürülen H.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S, savcılık ifadesi sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, H.S'nin tutuklanmasına karar verdi.

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