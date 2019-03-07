HABER

Ümraniye'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:20 | Son Güncelleme

Annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki T.Ö, tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de annesini ördürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki T.Ö, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Esenevler Mahallesi Firuzi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan Arzu Ö'yü öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki oğlu T.Ö'nün Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan T.Ö, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, T.Ö'nün üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli T.Ö'nün hakimlikteki ifadesinde, olay günü annesinin evde kahvaltı hazırladığı sırada kız arkadaşıyla ilgili kötü sözler sarf ettiğini, sonrasında gelişen olayları hatırlamadığını, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

- Olay

Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Ö'nün (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipler kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti.

İlk etapta cinayeti hırsızların işlediği öne sürülmüş, ancak ifadesi alınmak üzere karakola götürülen oğlu T.Ö, "Annem beni 07.00'de okula gitmeden önce kahvaltı yapmam için kaldırdı. Bu sırada kız arkadaşım yüzünden annemle tartıştık. Evdeki sopayla başına bir kez vurdum. Annem yere düşünce de korkup sopayı sakladım ve durumu polise bildirdim." şeklinde ifade vermişti.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Eminönü'nde çocuk denize uçan araçtan böyle kurtarıldıEminönü'nde çocuk denize uçan araçtan böyle kurtarıldı
Yalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel Siyaset Yerli Düşünce’ konferansına katıldıYalçın Topçu, Kırşehir’de ‘Yerel Siyaset Yerli Düşünce’ konferansına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar artacak

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

Bolu'da ayrılmak isteyen sevgilisini tüfekle vuran kişiye 11,5 yıl hapis

Eski sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle saldırdı, mahkeme kararını verdi

Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde otomobil denize uçtu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Ölüm, bagajına alışveriş poşeti yerleştirirken geldi

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.