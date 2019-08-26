Ümraniye'deki dehşetin detayları...

Cemil ÖZDEMİR- Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA) Ümraniye’de dün gece şizofreni hastası gencin; annesi ve ağabeyini silahla öldürüp babasını ağır yaraladığı olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emre Yaşar Hayal’in daha önce bir hastanede tedavi altına alındığı, hastaneden çıktıktan sonra ilaçlarını kullanmadığı öğrenildi. Hayal’in bazı yakınları tarafından, ailesinin kendisini öldüreceğini düşündüğü için evde yapılan yemekleri yemeyip, dışarıdan sipariş ettiği yemekleri yediği iddia edildi.

Namık Kemal Mahallesi Köşk sokağındaki evlerinde inşaat mühendisi olduğu öğrenilen şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (25) dün saat 22.00 sıralarında annesi İncilay Hayal ve babası İlyas Hüseyin Hayal ile ağabeyi Haluk Hayal'i silahla vurmuş, ardından 4. kattan atlayarak intihar etmişti. Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yapmış Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başarmıştı. Olay yerine elen sağlık ekipleri Emre Yaşar Hayal, anne İncilay Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralanan babası İlyas Hüseyin Hayal'in ise hastanede tedavisi sürüyor.