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ÜMRANİYE'DEKİ FAR HIRSIZLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ümraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ümraniye'de gece yarısı pahalı oldukları için belirli otomobil markalarının farlarını çalan motosikletli hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir gecede 5 ayrı aracın farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 3 gün önce saat 02.30 sıralarında Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Berkan Uluçay, akşam saatlerinde otomobilini apartmanının önündeki sokağa park ederek evine girdi. Sabah otomobilinin yanına gelen Uluçay, aracının iki farının da yerinde olmayıp sökülerek çalındığını fark etti. Berkan Uluçay, karakola giderek şikâyette bulundu. Berkan Uluçay polis merkezinde, o gece kendi otomobilinin markası ile aynı olan 5 aracın daha farlarının çalındığını öğrendi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık olayın yaşandığı saatte sokakta elektriklerin olmadığını fark etti.

"20 BİN LİRALIK HASARIM VAR"

Berkan Uluçay, “Sabah saatlerinde uyandığımda aracımın başına geldim babamla birlikte. Babamla beraber işyerimize doğru geçiyorduk. Arabamın farlarını bu şekilde gördüm. Daha öncesinde de duymuştum böyle bir far hırsızlığı yaşandığını. Aracımın başına geldiğimde direk polisi aradım. Olay yeri incelemeyi çağırdım. Güvenlik kameralarını istedim. Görüntülerde saat 02.58'de binanın, caddenin, sokağın elektriklerinin kesildiğini fark ettim. İki tane motorcu toplam 4 kişi, bir motorda iki kişi olmak üzere 4 kişi birlikte geldiler. Kaskları vardı, eldivenle çalışmışlar. Olay yeri incelemenin raporunda eldiven çıkıyor. 20 bin liralık hasarım var. Kaskom olmasına rağmen arabamda maddi değer kaybı olacak kesinlikle. Bu yüzden şikayetçiyim" dedi.

AYNI GECEDE AYNI MARKADAN 5 ARACIN DAHA FARLARI ÇALINDI

Aynı gece bir arkadaşının aracının da farlarının çalındığını belirten Uluçay, “Kırmızı bir araç vardı, o da arkadaşımızın arabası. Ataşehir tarafında. Aynı şekilde o da gece saatlerinde onun da farları çalındı. Polis arkadaşları aradığımız zaman bize aracımızın markasını sorduktan sonra 'bugün siz üçüncü kişisiniz' dediler. Karakola gittiğim zaman orada bir hengâme gördüm. Bütün araç sahipleri oraya gelmişti şikayetçi olmak için" diye konuşu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Far hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Berkan Uluçay'ın arkadaşına ait aynı marka aracın yanına iki motosikletle birlikte 4 kişinin geldiği, iki kişinin motosikletten inerek kısa sürede aracın farlarını söktüğü ve motosiklete binerek olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

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