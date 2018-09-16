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Ümraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'DE düzenlenen mantı festivalinde 2 ton mantı 10 bin kişiye ikram edildi.

Ümraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildi

İSTANBUL,(DHA)- ÜMRANİYE'DE düzenlenen mantı festivalinde 2 ton mantı 10 bin kişiye ikram edildi. Lezzet şöleninin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar mantıya doydu.

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sinop ili ve ilçeleri Kültür ve yardımlaşma Derneği (SİYAD)'ın düzenlediği 1'inci Mantı Festivali Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirildi. Renkli gösterilere sahne olan festivalde vatandaşlar mantının tadına bakmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Lezzet şöleninde 2 ton mantı 10 bin kişiye ikram edildi. Festivale Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra Sinoplu İş adamları, STK Temsilcileri, Meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte SİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Gülay Güler, Sinop mantısının püf noktalarını ve diğer mantılardan farkını anlattı.

"BÖYLE ETKİNLİKLER ÇOK GÜZEL OLUYOR"

Festivale ailesiyle gelen ve mantıyı çok beğendiğini ifade eden Gül Yaman, Böyle etkinlikler çok güzel oluyor. Bizler de faydalanıyoruz. Hem festivali izliyoruz hem de mantının tadına bakıyoruz dedi.

"MANTIYI ÇOK BEĞENDİM, HERKES GELSİN"

Çocuklarıyla beraber mantı yemeğe gelen Bülent Özcan ise, Mantıyı çok beğendim. Eşim mantının hayranıdır. Onun isteğiyle geldik. Herkes buraya gelsin. Çok güzel şeklinde konuştu.

"MANTI BAHANE, SOHBET ŞAHANE"

Festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan da, Ümraniye 81 vilayetimizin temsil edildiği bir ilçedir. Bugün de Sinoplu'nun kültürünü yansıtacağız. Burada mantı ikram edeceğiz. Mantı bahane, sohbet şahane. Maksat insanların kaynaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmektir sözlerini kullandı.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

Ümraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildiÜmraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildiÜmraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildiÜmraniye'deki festivalde 2 ton mantı ikram edildi

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