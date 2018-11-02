Ümraniye'deki göçük

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçüğün altında kalan ikinci güvenlik görevlisinin de cesedi çıkarıldı.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda gece saatlerinde meydana gelen göçük sonrası 17 metre derinliğinde çukur oluştu.

Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

Kulübede iki kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, güvenlik görevlilerinden Mehmet Altun'un cesedi sabah saatlerinde çıkarıldı. Devam eden çalışmanın ardından göçük altında kalan diğer güvenlik görevlisi Güray Halat'ın da cesedi vinçle çıkarıldı.

Halat'ın cesedi ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

- Kaftancıoğlu da olay yerine geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bölgede incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Kaftancıoğlu, olayda hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.