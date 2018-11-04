Ümraniye'deki göçük

İstanbul Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Güray Halat'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Günyayla köyünde defnedildi.
İstanbul'dan Günyayla köyüne getirilen Halat (23) için köy mezarlığı girişinde cenaze namazı kılındı.
Halat'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Halat'ın yakınlarının yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Arif Akpınar, İl Genel Meclis üyeleri ve köy halkı katıldı.
Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu yerde meydana gelen göçükte, bir sitede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Güray Halat ve Mehmet Altun yaşamını yitirmişti.
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