HABER

Ümraniye'deki göçükten ikinci cenaze çıkarıldı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de yaşanan göçükte, güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı.

İdris TİFTİKCİ - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE'de yaşanan göçükte, güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Güray Halat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göçükte ilk olarak sabah Mehmet Altun'un cenazesi çıkarılmıştı.

PARTNERFelaket kız büyüdü! İşte son haliFelaket kız büyüdü! İşte son hali
Göç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’ndeGöç ve göçmenlik filmleri Fransız Kültür Merkezi’nde
Radardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdıRadardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Yasak aşk rezaleti! Gelini ile damadı beraber kaçtı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Lüks villaya baskın! Polis bu halde yakaladı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Gülbahar'ın katili yakalandı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Maltepe'nin yüzlerce yıllık tarihi kitaplaştırıldı

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

Balıkçı çiftlerin zorlu mücadelesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.