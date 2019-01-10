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Ümraniye'deki hurdalıkta yangın ve patlama anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE'de bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın sırasında patlamalar meydana geldi. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Dergah Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İşçilerin de bulunduğu hurdalıkta çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği ve dumanın çevredeki ilçelerden görüldüğü yangın sırasında patlamalar meydana geldi. İşçiler yangın üzerine kendi imkanlarıyla hurdalıktan ayrıldı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni itfaiyenin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

YANGIN VE PATLAMA ANI KAMERADA

Çevredekiler yangın ve patlama anlarını cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, hurdalıktan duman ve alevlerin yükseldiği, patlamalarla birlikte meydana gelen sarsıntı ve gürültü yer alıyor.

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