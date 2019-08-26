HABER

Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:51 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de dün akşam şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal; annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamış ve ardından intihar etmişti.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de dün akşam şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal; annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamış ve ardından intihar etmişti. İki kardeşin ve annelerinin cenazeleri bugün toprağa verildi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şizofren hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasına ait ruhsatlı silahla ağabeyi Haluk Hayal'i(31) ve annesi İncilay Hayal (55)'i vurarak öldürmüş, babası İlyas Hüseyin Hayal'i ağır yaralamıştı. Emre Yaşar Hayal, ardından balkondan atlayarak intihar etmişti. Anne ve iki kardeşin cenazeleri bu sabah Adlı Tıp Kurumu'ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Anne İncilay Hayal, Emre Yaşar Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in cenazeleri bugün Ümraniye Medine Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda aile yakını katıldı. Son anda evden kaçarak hayatta kalan Doğukan Yunus Hayal de cenaze töreninde yer aldı.

Cenazeler Ümraniye Medine Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktüKartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
Kadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandıKadınlar öldürülen Emine Bulut için Konya’da toplandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağış iddiaları çok tartışılmıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.