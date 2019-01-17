F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaş kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ocak 20:30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Karahan Yasir’in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

14. dakikada Eljif Elmas’ın pasında topu alan Slimani’nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Emircan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

38. dakikada Benzia’nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena’nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel’in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia’nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

41. dakikada orta sahada topu alan Şener’in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

İkinci yarı 46. dakikada orta sahada Eljif Elmas’ın Timur’a yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler, Eljif’e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ardından bir dakika sonra VAR’a başvuran Arda Kardeşler, Fenerbahçeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

50. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan kornere çeldi.

57. dakikada Emircan’ın pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Bahadır’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

82. dakikada Alaaddin’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla bulaşan Karahan Yasir’in şutunda meşin yuvarlak Skrtel’e çarparak ağlara gitti. 1-0 Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xxx (Diabang dk. 86 ?), Serkan xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx (Madinda dk. 62 x), Leandrinho xx (Atabey dk. 75 ?)

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Martin Skrtel xx, Sadık Çiftpınar xx, İsmail Köybaşı x, Jailson xx, Eljif Elmas x, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena x (Andre Ayew dk. 61 x), Yassine Beniza xx (Mehmet Ekici dk. 84 ?), Islam Slimani x (Michael Frey dk. 80 ?)

Gol: Karahan Yasir (dk. 82) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Eljif Elmas (dk. 47) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Slimani (Fenerbahçe), Diabang (Ümraniyespor)

MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı son 16 turu ilk maçıyla açtı. Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi. Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi. SADIK İLK RESMİ MAÇINDA Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. VOLKAN VE DİRAR 5 AY SONRA Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.