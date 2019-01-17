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F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da kötü bir başlangıç yaptı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, ummadığı bir sonuçla karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Rövanş öncesi avantajını kaybeden Fenerbahçe, büyük bir şok yaşadı. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçında Eljif Elmas, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü, 82. dakikada Fenerbahçe altyapısından yetişen Yasir Subaş kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 24 Ocak 20:30'da Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Karahan Yasir’in ceza sahası dışı sol çaprazından şut-orta karışımı vuruşunda ceza sahası içinde topu alan Bahadır’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
14. dakikada Eljif Elmas’ın pasında topu alan Slimani’nin kontrol ettikten sonra ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Emircan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leandrinho’nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
29. dakikada Dirar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Slimani’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
38. dakikada Benzia’nın ceza sahası içinin sağ tarafından pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valbuena’nın vuruşunda kaleci Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
39. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Skrtel’in pasında ceza sahası içinde topu alan Benzia’nın vuruşunda Ümraniyespor defansı meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.
41. dakikada orta sahada topu alan Şener’in ceza sahası içine sağ taraftan girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

İkinci yarı

46. dakikada orta sahada Eljif Elmas’ın Timur’a yaptığı hareket sonrasında hakem Arda Kardeşler, Eljif’e ilk olarak sarı kart gösterdi. Ardından bir dakika sonra VAR’a başvuran Arda Kardeşler, Fenerbahçeli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
50. dakikada Yasir Subaşı'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Volkan kornere çeldi.
57. dakikada Emircan’ın pası ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Bahadır’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.
82. dakikada Alaaddin’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla bulaşan Karahan Yasir’in şutunda meşin yuvarlak Skrtel’e çarparak ağlara gitti. 1-0

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx
Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Appindangoye xx, Merthan xx, Karahan Yasir xxx (Diabang dk. 86 ?), Serkan xx, Timur xx, Vasilogiannis xx, Emircan xx, Bahadır xx (Madinda dk. 62 x), Leandrinho xx (Atabey dk. 75 ?)
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener Özbayraklı xx, Martin Skrtel xx, Sadık Çiftpınar xx, İsmail Köybaşı x, Jailson xx, Eljif Elmas x, Nabil Dirar xx, Mathieu Valbuena x (Andre Ayew dk. 61 x), Yassine Beniza xx (Mehmet Ekici dk. 84 ?), Islam Slimani x (Michael Frey dk. 80 ?)
Gol: Karahan Yasir (dk. 82) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Eljif Elmas (dk. 47) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Slimani (Fenerbahçe), Diabang (Ümraniyespor)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı son 16 turu ilk maçıyla açtı.

Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi. Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi.

SADIK İLK RESMİ MAÇINDA

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.

VOLKAN VE DİRAR 5 AY SONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.

Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı.

Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.

HARUN'A SAKATLIK ENGELİ

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti.

Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu.

Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı.

Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.

BAŞKAN ALİ KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Ali Koç, karşılaşmayı kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ali çebiş sazanlara seslenişe devam ede dursun vermedikleri bir ümraniye kalmıştı onlarada verdiler hep yalan ersun da atsın tutsun reziller kepazeler ümraniye muhaaa
ALLAH ALLAH BU TAKIMDA BÜYÜ VAR
çare deli Vural
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