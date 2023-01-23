ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümreniyespor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Bilindiği üzere iki takımın sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı. Sarı Lacivertliler rakibini yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Ümreniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı bugün (23 ocak 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçında Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Veyhu Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



