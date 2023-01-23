SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

23.01.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümreniyespor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hekimbaşı Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un öğrencileri konuk oldukları sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Ümreniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümreniyespor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Bilindiği üzere iki takımın sezonun ilk yarısında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlanmıştı. Sarı Lacivertliler rakibini yenerek Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Ümreniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı bugün (23 ocak 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçında Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Veyhu Sesigüzel ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olarak açıklandı.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı BeIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Arda (Rossi), İrfan Can, King, Valencia

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!Galatasaray bitiriyor derken, Fenerbahçe devreye girdi!
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şampiyonluk açıklaması!Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için şampiyonluk açıklaması!
16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!16 yaşındaki Yasin Özcan tarihe geçti!

En Çok Okunan Haberler

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! Skandal 'Türkiye' sözleri

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!

'F.Bahçe anlaşmaya vardı!' İşte yeni transfer...

'F.Bahçe anlaşmaya vardı!' İşte yeni transfer...

Aaron Boupendza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Aaron Boupendza, Süper Lig'e geri dönüyor!

Galatasaray için Barcelona'yı reddetti!

Galatasaray için Barcelona'yı reddetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.