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ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

03.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümrsniyespor ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig 17. haftasında karşı karşıya gelecek. Hekimbaşı Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Ümraniyespor Hatayspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Maçta, Hakem Hüseyin gökçek düdük çalacak. Gökçek'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve İlker Tapak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. Peki, Ümraniyespor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor, Hatayspor'u Spor Toto Süper Lig 17. haftasında konuk edecek. Bugün oynanacak karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler arama motorlarında Ümraniyespor Hatayspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Hatayspor maçı bugün (3 Ocak Salı) oynanacak.

Maç, saat 27:00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Onur, Del Valle, Umut

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Engin, Onur, Aabid, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis

ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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