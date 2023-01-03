ÜMRANİYESPOR HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor, Hatayspor'u Spor Toto Süper Lig 17. haftasında konuk edecek. Bugün oynanacak karşılaşma için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler arama motorlarında Ümraniyespor Hatayspor maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Hatayspor saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...
Ümraniyespor Hatayspor maçı bugün (3 Ocak Salı) oynanacak.
Maç, saat 27:00'de başlayacak.
Ümraniyespor Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Serkan, Sackey, Avounou, Onur, Del Valle, Umut
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Falette, Engin, Onur, Aabid, Ribeiro, Saba, El Kaabi, Ze Luis