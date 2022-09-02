ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Futbolseverler heyecanla beklenen maç öncesi arama motorlarında "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki Ümraniyespor Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

Ümraniyespor Trabzonspor maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

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Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

