ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek için arama motorlarında "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.
Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan
Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny
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