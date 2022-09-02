ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek için arama motorlarında "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

