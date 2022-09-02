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ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

02.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki takım bu akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadeleden 1 puan çıkaran bordo mavililer, Ümraniyespor'u mağlup edip sahadan mutlu ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler internette "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte heyecanla beklenen maçın muhtemel 11'leri...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Futbolseverler maçı canlı olarak takip etmek için arama motorlarında "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Glumac, Allyson, Sackey, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Bettaieb, Metehan

Trabzonspor: Taha, Larssen, Hugo, Bartra, Eren, Hamsik, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny

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