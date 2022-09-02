Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

