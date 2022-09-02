SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi!

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi!

02.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Birçok kişi interrnette maçın tarihini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi...

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayın bilgisi...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!
Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...Transfer resmen bitti! İmza için Türkiye'de...
"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!"Senin benimle derdin var!" Canlı yayında büyük tartışma!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ümraniyespor Süper Lig maçı süper li spor maçı saat kaçta maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Canlı yayında kalp krizi geçirmişti! Acı haber

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Ve Depay seçimini yaptı! Kimse beklemiyordu...

Ve Depay seçimini yaptı! Kimse beklemiyordu...

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Wanda Nara beğendi, kıyamet koptu! Galatasaray, Icardi'yi bitirmek üzere...

Buruk kadroda istemişti! Yıldız isim öyle bir şey yaptı ki...

Buruk kadroda istemişti! Yıldız isim öyle bir şey yaptı ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Herkes afiyetle tüketiyor... Her lokma adım adım ölüme götürüyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.