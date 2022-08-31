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Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

31.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler internette karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Trabzonspor Ümraniyespor Süper Lig maçı süper li
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