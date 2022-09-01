SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

01.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat sebebiyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler arama motorlarında maçın tarihini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Ümraniyespor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!Kulüpler Birliği'nden TFF'ye iptal talebi!
G.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtuG.Saray'da 2. Falcao krizi! 10 milyon Euro havaya uçtu
Herkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyorHerkes şaşkın! Yeni transferin sözleşmesi feshediliyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Ümraniyespor Süper Lig maçı yayınlanacak süper li maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Ve Maxi Gomez transferi bitti! Bugün geliyor...

Ve Maxi Gomez transferi bitti! Bugün geliyor...

Fenerbahçe çıldırdı! İki dünya yıldızı birden...

Fenerbahçe çıldırdı! İki dünya yıldızı birden...

Fransa'da gündem Mohamed! 3 maçta...

Fransa'da gündem Mohamed! 3 maçta...

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

"Türkiye’deki en büyük problemlerden biri" Sülük tedavisi...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.