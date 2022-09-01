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Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

01.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler, 2 Eylül Cuma günü Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'de oynadığı son 2 mücadeleden 1 puan çıkaran Trabzonspor, Ümraniyespor'u yenip sahadan mutlu ayrılmak istiyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler vatandaşlar tarafından merak edildi. Ümraniyespor Trabzonspor maçı 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı, nereli ve kaç yaşında?

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Arda Kardeşler, Galatasaray taraftarı olarak biliniyor.

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