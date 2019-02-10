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Ümraniye’ye TEM otoyolundan yeni yol ve kavşak müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 09:13 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye trafiğinin TEM otoyoluna yapılacak yeni yol ve kavşaklarla rahatlatılacağını söyledi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye trafiğinin TEM otoyoluna yapılacak yeni yol ve kavşaklarla rahatlatılacağını söyledi. Yıldırım, ayrıca Dudullu’da bulunan Osmangazi korusunun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı yeni proje ile tüm Ümraniyelilerin kullanımına sunulacağını müjdeledi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün gün boyunca halk meclisleri olarak hazırlanan ‘Söz Sizde’ programı çerçevesinde vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Yıldırım, programlar kapsamında Atatürk, Tantavi, Madenler, Parseller ve Aşağı Dudullu Mahallesi sakinleri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Başkan adayı Yıldırım, vatandaşlardan gelen talepleri not alarak, sorularını yanıtladı ve göreve geldiğinde yapacakları projelerden bahsetti.

TEM otoyolundan Ümraniye’ye yeni yol ve kavşaklar yapılacak
Toplantılarda daha çok trafik sorununun dile getirilmesi üzerine Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım’dan güzel bir haber geldi. TEM otoyolundan yeni giriş ve çıkışların yapılacağını vurgulayan Yıldırım, “En önemli konulardan birisi E-6’ya giriş çıkışlar. Ümraniye’nin rahatlaması lazım. Trafik müthiş bir problem. Onunla birlikte otopark müthiş bir problem. Onun için konuyu masaya yatırdık. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız Cahit bey, dört beş tane E-6’dan giriş ve çıkış için yeni projeler geliştirdik ve onların hepsini kabul etti. Kendileri de daha fazla ileri giderek, projelerin daha iyi olması için mesela burada Ümraniye’ye giderken bir tanesi tepe üstüne girmeden hemen BJK tesislerinin altından, ormanın altından dere yatağından çok güzel bir yol yapacağız. Ve oradan da yeni yola bağlanacağız ve yeni yoldan da FSM köprüsüne atlayacağız. Ne yapacağız böylece, Tepeüstü’nü rahatlatacağız. Böyle dokunuşlar olacak. Mesela Ümraniye’nin bir tane TEM’den girişi var kavşak olarak. Yani Kavacık ile Ümraniye arasında yeni bir kavşak yapmamız lazım. Rahatlatmamız lazım ve biraz önce söylediğim BJK tesisleri altından geçecek yolla onu birleştirmemiz lazım. Bunların hepsini ulaşım olarak masaya yatırdık” şeklinde konuştu.
Mahallelerle ilgili bütün projelerin hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını ifade eden Yıldırım, “Mahallelerde bütün projelerimiz hazır. Başta çocuklarımız için biliyorsunuz en önemli iki tane hususumuz var. Bir tanesi millet bahçeleri. Bir tanesi de millet kütüphaneleri. Millet kütüphanelerini göreve gelir gelmez beş altı tane mahallede hemen başlatacağız.Hakikaten Ümraniye’ye yakışır, modern, çocuklarımızın gelip orada güzelce vakitlerini geçirecekleri, ders çalışacakları iyi bir kütüphaneyi inşallah Ümraniyelilere kazandıracağız” diye konuştu.
Dudullu’da bulunan Osmangazi korusu ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise Yıldırım, “En önemli yerimiz biliyorsunuz Tayyip bey zamanında yapılan Osmangazi korusu. Büyükşehir belediyemiz konunun yeniden tanzimi ve düzenlenmesi ile alakalı projelerini yapmış ihaleye çıkacaktı. İyi ki çıkmamış. Bir bakacağız şimdi. Dudulluspor ile birlikte onu tanzim ederek, sosyal tesisleri ile birlikte, Büyükşehir belediyesi sosyal tesisler konusunda çok duyarlı. Bize geçmesine gerek yok. Çok iyi hizmeti var. Onlar yapsınlar sosyal tesis olarak da hizmet versinler. Orayı Dudullu’nun hatta Ümraniye’nin bütün insanlarının kullanacağı yer haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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