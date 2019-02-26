HABER

Umre için gittiği Mekke’de vefat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:32 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesinde umre için Mekke’ye giden kadın vefat etti.4 Şubat 2019 tarihinde umre için Mekke’ye giden 72 yaşındaki Havva Özyön, 20 Şubat günü günü sabaha karşı konakladığı otelde hayatını kaybetti.

Umre için gittiği Mekke’de vefat etti

Burdur’un Bucak ilçesinde umre için Mekke’ye giden kadın vefat etti.
4 Şubat 2019 tarihinde umre için Mekke’ye giden 72 yaşındaki Havva Özyön, 20 Şubat günü günü sabaha karşı konakladığı otelde hayatını kaybetti. Özyön’ün cenazesi bugün uçakla Antalya Havalimanına getirildi. Yakınları tarafından cenazesi alınan Havva Özyön için Bucak Müftülük Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyön’ün cenazesi Hacı Sarılar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene, Özyön’ün ailesi, sevenleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Umre için gittiği Mekke’de vefat etti

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu'Banker Bilo' filmindeki o sahne Trabzon'da gerçek oldu
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıDerede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.