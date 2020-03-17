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Umreden dönenlerin karantinasında son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı Konya ve Ankara'daki yurtlara yerleştirilenler, karantina altında 3'üncü günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinasında son durum

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı. Yurda yerleştirilenlerin 3 öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personelinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi.

14 gün boyunca karantina uygulaması planlandığı için de polis tarafından yurdun çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı.

ESKİŞEHİR'DE UMREDEN DÖNEN 275 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

Umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan kafile, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Eskişehir'deki yurda yerleştirildi.

Umre yapmak amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu kapsamda yurda dönüş yapan 275 kişilik umre kafilesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanı'nda ilk kontrollerinin ardından Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Çevresinde de hijyen önemleri alınan yurtta kalan vatandaşlara gözlem süresi boyunca eşlik edecek uzman sağlık ve psikolojik destek ekipleri görevlendirildi.

Burada 14 gün süreyle misafir edilecek vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği'nce karşılanacağı bildirildi.

(DHA/AA)

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