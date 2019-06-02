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Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde umreye gideceğini ve paraya ihtiyacı olduğunu belirterek 7 kişiden toplam 18 bin lira aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde umreye gideceğini belirterek, 7 kişiden 18 bin lira para aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı.

Alanya'da mukabelelere katılan 7 kadın, burada kendilerine umreye gideceğini ancak gerekli parayı temin edemediğini söyleyen D.G. adlı kadına 18 bin lira verdi.

Sürekli mukabeleye katılan D.G'nin paraları toplamasının ardından gelmemesi üzerine şüphelenen 7 kadın, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından D.G'nin (46), Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.

Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya dolandırıcılık umre

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