Umreye gidenler, Haremeyn dışındaki kentleri de ziyaret edebilecek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan yönetimi, önceden talep edilmesi durumunda umre için ülkeye gelenlerin vize süresince diğer kentleri de ziyaret etmesine izin verecek.

2030 Vizyonu çerçevesinde turizm sektörünü canlandırmaya çalışan Suudi Arabistan yönetimi, bu yıl yeni bir uygulama başlattı.

Hac ve Umre Bakanlığı Müsteşarı Abdulaziz Vezzan, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, bu yıl umre için gelenlerin 30 günlük vize süresince diğer kentleri ziyaret edebileceğini belirtti.

Vezzan, Mekke ve Medine ziyaretleri için tahsis edilen sürenin ortalama 15 gün olduğunu ve geriye kalan 15 günde isteyenlerin turistik mekanları gezebileceğini hatta umre şirketlerinin ülkeye gelmeden önce ek süre talep etmesi durumunda sürenin daha da uzatılabileceğine dikkati çekti.

Umre için ülkeye gelenlerin sayısının geçen hafta bini aştığını, son 4 gün içinde de 25 bin umre vizesi verildiğini bildiren Vezzan, bu yıl şevval ayının sonuna kadar umre için 8 milyon 500 bin kişinin ülkeye gelmesini beklediklerini, bu rakamın geçen yıl 7 milyon seviyesinde kaldığını kaydetti.