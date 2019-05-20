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Umuda Koşanlar Derneği'nden Sudan'da yetimlere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:34 | Son Güncelleme

Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu dernek, 600 yetime iftar verdi, ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımında bulundu

Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'da 600 yetim için iftar programı organize etti, ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptı.

Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibi, Umdurman kentinin Cezira İslanc semti, Haşabe köyü ve Hartum'un Endülüs bölgesinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda paketi dağıttı.

Dernek, Umdurman'ın Darusselam bölgesindeki Osman Bin Afvan yetimhanesinde 400, başkentin Kelakile bölgesindeki Eyyüp el-Ensari Yetimhanesi'nde de 200 kişilik iftar verdi ve buradaki 100 yetime bayramlık elbise hediye etti.

Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programı ve insani yardımın yanı sıra daha önce başlattıkları projeleri yerinde incelediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
iftar ve insani yardım Sudan Umuda Koşanlar Derneği

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