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Umuda Koşanlar Derneğinden Sudan'daki sel mağdurlarına yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 00:36 | Son Güncelleme

Hartum ve Beyaz Nil eyaletlerinde sel mağduru ailelere gıda ve battaniye dağıtımı yapıldı

Oyuncu Gamze Özçelik'in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği, Sudan'da selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

Beyaz Nil eyaletinin Şigeyg ve başkent Hartum'un kuzeyindeki Ceyli bölgelerinde sel mağduru onlarca aileye gıda malzemesi ve battaniye dağıtıldı.

Yardım faaliyetlerine katılan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Umuda Koşanlar Derneği olarak Sudan'da, Beyaz Nil eyaletinin Şigeyg köyündeyiz. Biliyorsunuz 2019 yılının Ağustos ayında burada bir sel felaketi gerçekleşti. Çok fazla ev yıkıldı, insanlar hayatlarını kaybetti. Biz de derneğimiz adına neler yapabiliriz diye istişare ettik. Buradaki halka yaklaşık 500'e yakın erzak ve battaniye dağıtımı gerçekleştireceğiz şimdi inşallah. Hayırla geçmesini diliyor ve sizlere de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında etkili yağışların yol açtığı sel felaketinde yüzlerce ev yıkılmış, 85 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik Sudan Umuda Koşanlar Derneği

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