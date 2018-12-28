HABER

Umuda Koşanlar Derneği'nden Yemen'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

Umuda Koşanlar Derneği'nden Yemen'e yardım

İSTANBUL (AA) - Umuda Koşanlar Derneğince, Yemen'e yiyecek malzemesi ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Umuda Koşanlar Derneği'nin Yemen'deki acil yardım çalışmaları kapsamında Aden, Marib ve El Hudeyde bölgelerindeki yaklaşık 3 bin 500 ihtiyaç sahibine un, şeker, pirinç, süt tozu, konserve ve ekmekten oluşan gıda kumanyası ile hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Yemen'de 2015 yılından bu yana büyük bir insanlık dramının yaşandığı hatırlatılan açıklamada, yaklaşık 17 milyon insanın gıda temininde zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, halkın güvenlik hizmeti başta olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetlerinden mahrum yaşadığı belirtildi.

İç savaşın başladığı tarihten itibaren ülke genelinde 30 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği aktarılarak, binlerce ailenin evlerinin yıkıldığı, milyonlarca insanın ise göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, Yemen'de her 10 dakikada, bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, milyonlarca insanın yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özçelik, bölgeye tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su ve gıda kolisi dağıtımları yapan derneğin, ülke halkının zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.

PARTNERİzinsiz yatak odasına girince...İzinsiz yatak odasına girince...
Van,Bitlis ve Hakkari'de 596 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)Van,Bitlis ve Hakkari'de 596 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
Öğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubuÖğrencilerden sınırda görevli Mehmetçiğe yeni yıl mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Umuda Koşanlar Derneği yardım Yemen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Twitter'da 'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu! Mahkemeden hapis kararı

'Allah C.C.' ismiyle paylaşım yapıyordu... Karar verildi!

Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.