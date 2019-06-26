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"Umuda Pedal" Mardinli çocuklar için pedallayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı bünyesindeki "Umuda Pedal" ekibi Mardinli çocuklar için Uluslararası Bisiklet Girişimi EUROPE etkinliği kapsamında Milano’dan Münih'e pedal çevirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bünyesindeki Umuda Pedal ekibi, Mardinli çocuklar için Uluslararası Bisiklet Girişimi (GBİ) EUROPE etkinliği kapsamında Milano’dan Münih'e pedal çevirecek.

Bisiklete binmeyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen doktorlar ve iş insanları tarafından oluşturulan Umuda Pedal ekibi, yüzlerce kilometre bisiklet sürerek başlatacağı farkındalık etkinliği ile bağış toplayacak. Buradan elde edilecek gelirle, TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdülgani Aras Etkinlik Merkezi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak.

TEGV'nin 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri ile çocuklara, 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkanı sunuluyor.

Türkiye’den 10 bisikletçinin katılacağı 830 kilometrelik parkurda, 3 ülke ve Alp Dağları geçilirken, 10 bin metreden fazla tırmanış yapılmış olacak. Bu yıl on ikincisi yapılan etkinliğe, 30’a yakın ülkeden yaklaşık 400 bisikletçinin katılması bekleniyor.

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Umuda Pedal

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