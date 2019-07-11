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Umuda yolculuk bir kez daha lastik botta son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u çocuk, 10’u kadın toplam 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 04.00’te, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Edirne ili Enez ilçesi önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu.

Umuda yolculuk bir kez daha lastik botta son buldu

Edirne’nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u çocuk, 10’u kadın toplam 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 04.00’te, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından Edirne ili Enez ilçesi önlerinde tespit edilen lastik bot durduruldu. İçerisindeki 33 Afganistan, 6 İran ve 1 Hindistan uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (21 erkek, 10 kadın, 9 çocuk) yakalandı.
Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği bildirildi.

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