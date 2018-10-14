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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 19 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kamyonun ters döndüğü korkunç kazada, 19 göçmen öldü, aralarında sürücünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Katliam gibi kaza, saat 08.00 sıralarında, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Menderes ilçesi yönüne giderken, virajı alamadı. Savrulan kamyon, karşı taraftan bariyeri aşarak, Değirmençayı Deresi yatağına uçup, ters döndü. Kasadaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin bazıları etrafa savruldu, bazıları da kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, arama- kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaşan ekipler, 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralıların arasında kamyonun sürücüsünün de bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförünün, tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın buna göre sürdürüleceği bildirildi.
İlk belirlemelere göre, Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleri ile anlaşan yabancı uyruklu göçmenlerin, İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıkları öğrenildi.

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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 19 ölü, 5 yaralı (3)

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