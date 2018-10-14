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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

KAMYON ŞOFÖRÜ, YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ İzmir’de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin da yaralandığı kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)

KAMYON ŞOFÖRÜ, YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
İzmir’de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin da yaralandığı kazanın ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada yaralanan kamyonun sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın, taksiyle gittiği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde kaza yaptığını değil, yüksekten düşerek yaralandığını söylediği belirlendi. Yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkan Yılmaz'ın ayrıca kamyonu Aydın’ın Söke ilçesinde K.D. isimli kişiden günlüğü 1000 liradan 4 günlüğüne iki gün önce kiraladığı öğrenildi.
DERE YATAĞINDAKİ DRAM
Kamyonun dere yatağından çıkarılması ve cesetlerin Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının ardından katliam gibi kazanın gerçekleştiği dere yatağında göçmenlerden geriye kalan malzemeler yürekleri burktu. Suyun üzerinde ayakkabı ve kıyafetlerin yanı sıra bebek bezleri, bebek kıyafetleri ve yemek için yanlarında giterdikleri ekmekler yer aldı.

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM /İZMİR, (DHA)

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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (10)

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