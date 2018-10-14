Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (5)

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ, GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 13'e yükseldi.

Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.

Mehmet Eker'in bahsettiği yaralının, kazadan yaralı kurtulan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz olabileceği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.