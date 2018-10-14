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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

KAMYON DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI İzmir'de kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)

KAMYON DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI
İzmir'de kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Mustafa Yılmaz'ın kontrolünden çıkıp, dere yatağına uçan 09 S 0574 plakalı kamyon da uçtuğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Ters devrilen kamyonun kasasının altında kalan ve çevreye savrulan cesetler savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza yapan kamyonun dere yatağından kaldırılmasıyla kamyonda ve yolda incelemeler yapılıyor. Kazanın yaşandığı karayolunda herhangi bir fren izine rastlanmazken, kamyonun bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına uçtuğu belirlendi.
Sürücü Yılmaz'ın ilk ifadesinde söylediği, "Önüme beyaz bir araç çıktı, çarpmamak için direksiyonu kırdım" sözleri üzerine ise bu etkenin kazaya neden olup olmadığı araştırılıyor.
Öte yandan kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Eker kaza sonrasında yoldan geçerken yaralı bir kişinin önüne çıktığını ve sadece kendisinin yaralı olduğunu söylediğini ifade etmişti. Kazanın yaşandığı yerde trafik tek şeritten veriliyor devam ediyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekibi kazanın yaşandığı yerde kırılan bariyerleri kaldırarak, herhangi bir olumsuz durumum yaşanmaması yeni bariyerler taktı.
SÜRÜCÜ SABIKALI ÇIKTI
Kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'ın çeşitli suçlardan poliste suç kaydının bulunduğu da inceleme sonrası ortaya çıktı. Sürücünün kamyon kullanabilmek için gerekli 'C sınıfı' ehliyeti yerine de otomobil kullanabildiği 'B sınıfı' ehliyeti olduğu belirlendi.

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (7)

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