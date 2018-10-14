Umuda yolculuk, İzmir'de faciayla sonuçlandı: 22 ölü, 13 yaralı (9)

OTOPSİLER SÜRÜYOR
İzmir'de, Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu Suriye ve Irak uyruklu 22 kişinin öldüğü 13 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 18 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yetkililer, otopsi ve kimlik belirleme işlemlerine başladı. Geri kalan 4 cenazenin de kuruma getirilmesi bekleniyor. Adli Tıp Kurumu'na ölenlerin hiçbir yakınının gelmemesi dikkat çekti.
Davut CAN/İZMİR, (DHA)
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