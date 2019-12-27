"Umuda yolculuk"ları trajediyle sonuçlanıyor

MESUT VAROL - Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve şiddet ortamından kaçan düzensiz göçmenlerin daha iyi şartlarda yaşama umudu, insan tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak için kullandığı tehlikeli güzergahlar nedeniyle bazen acıyla son buluyor. Yüklü miktarlarda para ödedikleri insan tacirlerinin insani olmayan şartlarda yolculuk yapmak zorunda bıraktığı düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu", dondurucu soğuklar ve tipi, trafik kazaları ya da teknelerin batması sonucu trajediyle sonuçlanıyor. Ülkelerinden araçlarla, kimi zaman kilometrelerce yürüyerek önce İran'a, buradan da sınır hattındaki iller üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri, jandarma ve polis noktalarını aşmak için tehlikeli yollara yönlendiren insan tacirleri, koltuklarını söktükleri araçlara, küçük balıkçı teknelerine kapasitesinin çok üzerinde kişiyi bindirerek ölümlere davetiye çıkarıyor. Van'da 18 Temmuz'da koltukları sökülerek 66 düzensiz göçmenin bindirildiği minibüsün dağ yolunda şarampole devrilmesi sonucu sürücünün de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dün küçük balıkçı teknesinin Van Gölü'nde alabora olması sonucu 7 kişi yaşamını yitirmiş, 64 kişi kurtarılmıştı.

- "2019'da Van'da yakalanan göçmen sayısı 20 bine yaklaştı" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orhan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın en önemli göç güzergahlarından biri olduğunu söyledi. Özellikle Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Doğu Afrika ülkelerinden yola çıkıp Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin ana göç koridoru olarak Türkiye'yi seçtiğini anlatan Deniz, Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş'ten yoğunlukla gelenlerin Van-İran sınırından ülkeye giriş yaptığını ifade etti. Sınır hattındaki coğrafi şartların bölgede kontrolü zorlaştırdığını, düzensiz göçmenlerin kontrolün az olduğu dağlık alanlardan giriş yaptığını belirten Deniz, 2019'da Van sınırlarında 20 bine yakın düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti. Düzensiz göçmenlerin riskli yollar kullanarak yolculuk yaptığını vurgulayan Deniz, şöyle dedi: "Güvenlik kuvvetlerimiz ne kadar önlem alırsa alsınlar, göçmen kaçakçıları ve göçmenler de kendilerine alternatif güzergahlar yaratıyor. Göçmenlerin güvenlik noktalarından kaçmak için kullandıkları güzergahlardan biri de Van Gölü. Van Gölü üzerinde doğu kıyılarından batı kıyılarına ulaşmak için balıkçı teknelerini kullanıyorlar. Bu teknelerin hem küçük hem de hava şartlarının da uygun olmaması, bu güzergahı kullanan göçmenler için büyük bir risk oluşturuyor."

- Yeni düzenlemelere ihtiyaç var Deniz, insan tacirlerinin kazanç kapısı haline gelen düzensiz göçmen kaçakçılığında zaman zaman ölümlü kazaların yaşandığını anımsatarak "Ülkemizde Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenler için tehlike neyse Türkiye-İran sınır dağları ve bölgenin diğer coğrafi şartları da aynı tehlikeyi oluşturuyor. Bu konuda hem İl Göç İdaresi hem de diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Göçmenlerin sorunlarının yerelde giderilmesi ve durumlarının tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi. Bundan sonraki süreçte yoğun göç akımlarının yaşanabileceğine dikkati çeken Deniz, göçmen kaçakçılarına yönelik daha caydırıcı cezaların getirilmesi, sınır güvenliğinin arttırılması ve göçmen gönderen ülkelerle "göçmen geri kabulü" hızlandıracak düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti. - "Her yaştan düzensiz göçmene rastlamak mümkün" YYÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin de son zamanlarda göç sorununun en çok etkilediği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.