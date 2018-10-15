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"Umuda yolculuk"ta 9,5 ayda 123 kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle daha iyi bir yaşama kavuşmak ümidiyle Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuk"ları, denizden ve karadan yapılan mücadeleye rağmen devam ediyor - 1 Ocak 2018'den bugüne kadar denizde 82, karada ise bindikleri araçların kazası sonrasında 41 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu"nda bu yıl ilk 9,5 ayda 82'si denizde, 41'i karadaki kazalarda olmak üzere 123 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam hayaliyle Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" devam ediyor.

Aralarında bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu düzensiz göçmenler, fakirlikten, iç savaştan, siyasi belirsizliklerden kurtulmak için ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerle denizden ve karadan mücadele sürse de yasa dışı girişimler de devam ediyor.

- Can güvenliği yok

Yolculuğun adı "umut " olsa da sonu ölümle sonuçlanabiliyor. Hem denizdeki hem de karadaki yolculukta can güvenliği hiçe sayılıyor.

Denizde dalgaların arasında genellikle lastik botta hayatta kalmaya çalışan göçmenler, karada da hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyon kasasında ya da kapasitesinden fazla bindikleri diğer araçlarda yolculuk yapıyor.

Bu yolculuklar zaman zaman ölümle sonuçlanıyor. Geçen yıl 51 kişinin hayatını kaybettiği deniz yolculuğunda bu yıl ölenlerin sayısı 82'ye ulaştı.

Son olarak İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 10 Ekim'de 8 kişinin cesedine ulaşılmış, kayıp olduğu değerlendirilen 26 kişi için de arama çalışması başlatılmıştı.

- Karada 41 kişi hayatını kaybetti

Göçmenlerin karada yaptığı yolculuklar da acı sonla noktalanabiliyor.

İzmir'de dün yaşanan ve 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği trafik kazası, düzensiz göçmenler için deniz kadar kara yolculuğunun da "insan tacirleri"nin elinde güvensiz olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu yıl göçmenlerin bulunduğu araçların yaptığı kazalarda 41 kişi öldü, 229 kişi ise yaralandı.

Iğdır'da mart ayındaki kazada düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüs aydınlatma direğine çarparak alev almış, 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 19 Nisan'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Elazığ'ın Sivrice ve Ağrı'nın Diyadin ilçelerinde ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu araçların karıştığı kazalarda onlarca kişi ölümden dönmüştü.

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