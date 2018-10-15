"Umuda yolculuk"ta 9,5 ayda 123 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu"nda bu yıl ilk 9,5 ayda 82'si denizde, 41'i karadaki kazalarda olmak üzere 123 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, iç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam hayaliyle Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'i kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" devam ediyor.

Aralarında bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu düzensiz göçmenler, fakirlikten, iç savaştan, siyasi belirsizliklerden kurtulmak için ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerle denizden ve karadan mücadele sürse de yasa dışı girişimler de devam ediyor.

- Can güvenliği yok

Yolculuğun adı "umut " olsa da sonu ölümle sonuçlanabiliyor. Hem denizdeki hem de karadaki yolculukta can güvenliği hiçe sayılıyor.