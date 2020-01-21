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  4. Umudu iş sahibi olup evlenmek

Umudu iş sahibi olup evlenmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

18 yaşında gözlerinin kaybeden ve o günden beri iş arayan 40 yaşındaki görme engelli Veysel Koyuncu, iş bulunca evleneceğini anlatarak bunun için devlet büyüklerinden yardım istedi.Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Tekeciler Köyünde oturan ve son 1 yıldır iş için gelip gitmekte bıktığı için Bilecik il merkezine taşınan 40 yaşındaki görme engelli Veysel Koyuncu, gözlerini kaybettiği günden bu yana iş arıyor.

18 yaşında gözlerinin kaybeden ve o günden beri iş arayan 40 yaşındaki görme engelli Veysel Koyuncu, iş bulunca evleneceğini anlatarak bunun için devlet büyüklerinden yardım istedi.
Bilecik’in Yenipazar ilçesine bağlı Tekeciler Köyünde oturan ve son 1 yıldır iş için gelip gitmekte bıktığı için Bilecik il merkezine taşınan 40 yaşındaki görme engelli Veysel Koyuncu, gözlerini kaybettiği günden bu yana iş arıyor. Engelli Kamu Personeli Yerleştirme (EKPSS) ilkokul mezunu olduğum için kur’alara katıldığını, ancak 10 yıldır isminin çıkmadığı anlatan Koyuncu, "20 yaşından beri çalmadığım kapı kalmadı ama maalesef hiçbir yerden umut olmadı. Ben değerli büyüklerimizden duyarlı iş sahiplerinden bana ait yardım etmelerini istiyorum. Evlilik yapmak istiyorum, işim olmadığı için maalesef olmuyor konuştuğum biri var. İnşallah bu haberin gerekli yerlere ulaşacağına ümit ederek duyarlı insanlardan bana yardım elinin uzatılmasını istiyorum" dedi.

"18 yaşında gözlerimi kaybettim"
İlkokul 5’e kadar görerek okuduğunu daha sonra okulu bıraktığı anlatan Koyuncu, "18 yaşında damar kuruması sonucu gözlerimi kaybettim. 18 yaşından beri iş arıyorum hakikatten bulamadım. 10 senedir EKPSS’de kur’aya katılıyorum. Son olarak 9 Ocak tarihinde yapılan kur’ada ismim yine çıkmadı. İnşallah bakalım bir ümit ediyoruz" dedi.

"Evlenmeyi düşünüyor çocuğum"
Anne Sevim Koyuncu ise, kocasının da görme engelli olduğunu söyleyerek, "Ben de kalpten rahatsızım. Oğlumla birlikte ona iş arıyoruz. Ben Kur’an kursuna gidiyorum, evi ise merdiven temizliği yaparak geçindiriyoruz. Bir ihtiyaçları olduğunda götürüyorum gezdiriyorum hastaneye falan götürüyorum öyle yemeklerini yapıyorum eşim ve oğlumun. İnşallah Allah bir iş verir. Evlenmeyi düşünüyor çocuğum. Hayırlısı diyelim ne diyelim. Allah’tan umut kesilmez" dedi.

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