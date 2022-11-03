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Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu

03.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kaza yaptığı kaskolu 2020 model aracını tüm evrakları tam olmasına rağmen 88 günde yaptıramayan vatandaşa sigorta şirketi tarafından sıfır otomobil verildi.

Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu

Bir resmi kurumda çalışan Güven Deniz, aracıyla kaza yapmış bu anları araç güvenlik kamerasıyla kaydetmişti. Kazadan sonra kaza tutanağı, alkol raporu ve ekspertiz raporları eksiksiz olmasına rağmen Türkiye Sigorta şirketinin, 2 ay boyunca 600 bin lira hasar çıkan otomobili tamir ya da perte ayırmaya karar verememesi üzerine aracı yaptıramamıştı.

Yaşadığı mağduriyeti İHA aracılığıyla duyuran Güven Deniz’in sesini kasko firması duydu. 88 günün sonunda mağdur vatandaşa 2020 model aracının yerine 2022 model aynı aracın sıfırı verildi. Yeni aracına kavuşan Güven Deniz, kontağı çevirip kasko şirketine teşekkür etti.

Mağduriyetinin 88 gün sonra bittiğini ifade eden Güven Deniz, "Uzun bir süre sesimi duyuramamıştım. İHA aracılığıyla sesimi duyurdum. 77 gün aracımla ilgili haber alamadım. Şirket yetkilileri hızlı bir müdahale etti ve hatalarını telafi ettiler. Sözlerini tuttular 88 gün sonunda dosyam sonuçlandı 2020 model aracımın yerine 2022 model sıfır araç verdiler. Mağduriyetim ortadan kalktı, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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kaza sigorta

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