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Umudunuzu kaybetmeyin! WhatsApp'ın patronu "Bunu yapmayı çok isteriz" diyerek yeşil ışık yaktı

30.01.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, çok beklenen iPad için WhatsApp uygulaması hakkında konuştu. İnsanların uzun zamandır bir iPad uygulaması istediğinin farkında olan Cathcart, "Yapmayı çok isteriz" diyerek iPad için WhatsApp uygulamasını bekleyenlere umut verdi.

Umudunuzu kaybetmeyin! WhatsApp'ın patronu "Bunu yapmayı çok isteriz" diyerek yeşil ışık yaktı

WhatsApp'ın iOS ve Android uygulamaları halihazırda mevcut. Bu uygulamalar milyonlarca kişiye hizmet vermekte. Ancak popüler mesajlaşma uygulamasının bir iPad uygulaması yok. İnsanlar uzun zamandır iPad için WhatsApp uygulaması bekliyorlar. Henüz resmi bir iPad için WhatsApp uygulaması yayınlanmasa da WhatsApp'ın Başkanı Will Cathcart, yeşil ışık yaktı.

"YAPMAYI ÇOK İSTERİZ"

The Verge'e konuşan Will Cathcart, "İnsanlar uzun zamandır bir iPad uygulaması istediğini vurguladı. Cathcart'ın olası iPad için WhatsApp uygulaması için umut veren sözleri ise şu şekilde oldu: “Yapmayı çok isteriz.”

WhatsApp

CATCHCART'IN SÖZLERİ BUNUNLA SINIRLI KALMADI

Catchcart, geçen yıl WhatsApp için çoklu cihaz desteğinin kullanıma sunulmasına atıfta bulunarak, birden fazla cihazı desteklemek için çok çalıştıklarını belirtti. Web ve masaüstü uygulamalarının artık buna sahip olduğu aktaran WhatsApp'ın patronu, "Çoklu cihaz özelliği açıksa telefonumu kapatabilir veya ağ bağlantımı kaybedebilir ve yine de masaüstümde mesajlar alabilirim." diyerek bu teknolojinin tablet uygulaması açısından telefonunuz açık olmasa bile uygulamayı kullanabilmek için gerçekten önemli olacağını söyledi.

WhatsApp'ın yetkili ismi, iPad için WhatsApp uygulamasının ne zaman geleceğine yönelik herhangi bir tarih vermedi ancak sözleri umut verici nitelikte bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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