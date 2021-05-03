Umulan atılımı yapamayan Yahoo ve AOL yeniden satılıyor

İnternet çağının iki öncüsü Yahoo ve AOL, son sahibinin de kötüye gidişi önleyememesinin ardından tekrar satıldı.

ABD'li telekom devi Verizon bu iki şirketi de içeren medya varlıklarını 5 milyar dolar tutarındaki bir anlaşmayla ABD'li bir özel yatırım firmasına sattı.

Verison 2017'e Yahoo'yu ve 2015'te AOL'i toplam 9 milyar dolara satın almıştı.

İnternetin öncülerinden Yahoo ve AOL, daha sonra Google ve Facebook gibi şirketlerin gölgesinde kaldı.

Satış anlaşmasına göre Verizon, yüzde 10'luk hisseyi elinde tutacak.

Verizon bu iki markayı müşteriler nezdinde hala yeterince karşığılı olduğu inancıyla dijital reklam pazarına çabuk bir şekilde girmek amacıyla satın almıştı.

Yahoo ve AOL, Google'dan çok önce geniş kapsamlı bedava bilgilendirici internet hizmetleri sunuyordu.

Bu iki şirket, bedava e-posta adresi ve sohbet hizmeti sunarak, internet üzerinden reklam piyasasında avantajlı konumdaydı.

Yahoo, haberden hava durumuna, maç sonuçlarından filmlerin gösterim tarihine ve gerçek zamanlı piyasa verilerne kadar birçok hizmet sağlıyordu.