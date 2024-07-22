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  4. Umumi tuvalette küçük çocuğa yaptığını duyanlar koşup dövmeye geldi: İstanbul'da taciz iddiasına meydan dayağı!

Umumi tuvalette küçük çocuğa yaptığını duyanlar koşup dövmeye geldi: İstanbul'da taciz iddiasına meydan dayağı!

22.07.2024 11:34
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Dün akşam saatlerinde İstanbul'da iddiaya göre bir sapık, erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğu taciz etti. Olayı duyanlar tacizciyi meydan dayağına tuttu. Şüpheli şahsı dayaktan polis kurtardı.

Umumi tuvalette küçük çocuğa yaptığını duyanlar koşup dövmeye geldi: İstanbul'da taciz iddiasına meydan dayağı!

Avcılar sahilindeki erkekler tuvaletinde 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi çevredekiler darbetti. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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SAHİLDEKİ TUVALETTE İĞRENÇ TACİZ

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler sahilindeki tuvalette meydana geldi. T.C. isimli şüpheli iddiaya göre, 14 yaşındaki bir erkek çocuğa tacizde bulunurken yakalandı.

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OLAYI DUYAN DÖVMEYE GELDİ

Olayın kısa sürede duyulmasıyla olay yerine toplanan kalabalık, T.C.'yi darbetmeye başladı.

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MEYDAN DAYAĞINDAN POLİS KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekibi, şüpheliyi kalabalığın içinden alarak ekip aracıyla polis merkezine götürdü.

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ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Çocuk Şube Ekibi tarafından koruma altına alınan çocuk, şüpheli ile birlikte doktor kontrolünden geçirildi. T.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar taciz darp dayak
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